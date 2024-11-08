Tuncer Bakırhan kimdir? DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan kaç yaşında, nereli?

Tuncer Bakırhan, 1970 yılında Kars'ta dünyaya geldi. DEM Parti eş genel başkanıdır. 2005 yılında kapanan DEHAP'ın son genel başkanıdır.



Tuncer Bakırhan İlk ve ortaöğretimini Kars'ta tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezaevinde yattı. 1989’dan itibaren, HEP çizgisindeki partilerin değişik kademelerinde görev aldı.



1999'da Kars Belediye Başkanlığına aday olan Bakırhan seçimi kazanamayınca HADEP Kars İl Başkanlığı ve partinin diğer organlarında yer aldı.



2002 genel seçimlerinde aday olduğu DEHAP'tan Kars milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için meclise giremedi.

2003-2005 yılları arasında DEHAP genel başkanlığı yaptı. Bu sırada, hakkında davalar açılan partiyi feshedip, ekibiyle birlikte DTP çatısı altına girdi. İki yıl süren genel başkanlığı görevini DTP’nin kurulmasıyla birlikte Ahmet Türk’e devretti.



2009 yerel seçimlerinde Esenyurt DTP belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat kazanamadı.



2013 yılında KCK üst yöneticiliği suçuyla Tekirdağ F tipi cezaevinde yattı. 2014 yerel seçimlerinde Siirt belediye başkanı olarak seçildi.



16 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklanan Bakırhan, 17 Kasım tarihinde de İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.



2023 genel seçimlerinde milletvekili seçildikten sonra meclis idare amirliğine seçilmiş bu görevi DEM Parti eş başkanı oluncaya dek sürdürmüştür.



Bakırhan, evli ve iki çocuk babasıdır.