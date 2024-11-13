Tuncer Bakırhan: Tüm partilerle görüşürüz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Söylediğimiz her şeyin arkasındayız." sözlerine ilişkin çözüm için bütün partilerle görüşebileceklerini söyledi.

Tuncer Bakırhan: Tüm partilerle görüşürüz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan'a Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Söylediğimiz her şeyin arkasındayız." sözleri soruldu. Bakırhan, "Her hafta çözümden yana olduğumuzu belirtiyoruz. O zaman konuşmamızın önündeki engel nedir? Gelin, kısır döngüden çıkalım." diye konuştu.

Bakırhan, tartışmalar bir sürece dönüşecekse ve bir zemini varsa grubu olan bütün partilerle görüşmek isteyeceklerini dile getirdi.

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