Tunç'tan İmamoğlu protestolarına tepki: Suç eylemleri cezasız kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şiddetin ifade özgürlüğünün aracı olamayacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç," Hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunması sokakta değildir. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak." dedi.

boykot çağrılarına da tepki gösteren Tunç, "Bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır." diye konuştu.



Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;



Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddetin ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.



Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir.



Yabancı yayın kuruluşuna Türk yargısı bağımsız değil demek çirkin bir algı operasyonudur.



Adli soruşturmayı siyallaşma çabaları nafiledir. Hakim ve savcıları kimse korkutamaz, sindiremez.



Hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunması sokakta değildir. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak.

