Tunç'tan İmamoğlu'na dava yanıtı: Kimse yargıyı tehdit edemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı davayı değerlendirmeye "Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış." dedi.

Tunç'tan İmamoğlu'na dava yanıtı: Kimse yargıyı tehdit edemez
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı İstinaf Mahkemesi'ne taşınan dava için cezanın onanması halinde milletin ayağa kalkacağını ve iktidarın yargıtay aşamasını göremeyeceği sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yanıt verdi.

Yargının bağımsız olduğunun altını çizen Tunç, "Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz." dedi.

Tunç'un açıklamaları şöyle:

İMAMOĞLU'NA DAVA AÇIKLAMASI

Özellikle anayasamızın 9. ve 138. maddesi önemli maddelerimiz. Yargımız, ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Kimse yargıyı tehdit edemez. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Yargı bağımsızdır herkes yargı kararlarına saygı duymalıdır. 

Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı karalları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükelleme ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz.

Millet bu tavırların içerine girenlere gerektiğinde cevap vermeyi bilir. 

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