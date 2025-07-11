Tünel çevresinde toprak kaydı, 2 işçi göçük altında kaldı
Sivas’ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 2 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.
Sivas-Malatya karayolu, Yağdonduran Tüneli çevresinde iddiaya göre yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı.
Toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan iki işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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