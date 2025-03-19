Tünel girişinde feci kaza: Bir ölü, iki yaralı

Karabük ’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük-Yenice karayolunun Şahinkaya Tüneli mevkisinde meydana geldi. M.Y.’nin (75) kontrolünü yitirdiği 34 BCN 446 plakalı otomobil, tünel girişindeki beton duvara çarptı. Kazada, M.Y. ile birlikte yanındaki Fatma Yiğit ve N.G. (69) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Burada tedaviye alınan yaralılardan Fatma Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.



M.Y. ve N.G.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.