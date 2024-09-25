Tünel inşaatında iskeleye TIR çarptı: 4 işçi yaralı

Konya’da yapımı devam eden Alacabel tünel inşaatında iskeleye TIR çarptı. Kazada 4 işçi yaralandı.

Tünel inşaatında iskeleye TIR çarptı: 4 işçi yaralı

’nın Seydişehir ilçesinde tünel inşaatındaki iskeleye TIR’ın çarpması sonucu düşen 4 işçi yaralandı.

Seydişehir-Antalya karayolunda yapımı devam eden Alacabel tünel inşaatındaki iskeleye TIR’ın çarpması nedeniyle iskelede çalışan 4 işçi düştü.

Tünel inşaatında iskeleye TIR çarptı: 4 işçi yaralı - 1

Olayı gören çalışma arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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