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Tünel inşaatında vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'da hızlı tren projesi kapsamında yapımı devam eden tünel inşaatında vinçten düşen işçi 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Tünel inşaatında vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, 28 Şubat’ta Geyve ilçesinde yapımı devam eden İstanbul-Ankara hızlı tren hattındaki Doğançay Yüksek Hızlı tüneli inşaatında meydana geldi. Metin Kuyumcu ile A.Ç. (22), vinç üzerinde çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek, yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden yaralılardan Metin Kuyumcu, bugün hayatını kaybetti. Metin Kuyumcu’nun cenazesinin işlemlerinin ardından yarın memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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