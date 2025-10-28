Tünelde can alan kaza

Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü Duran B. (67), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kamyonet sürücüsü Hamit K'nin (65) ise Havza Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

AĞIR YARALANMIŞTI



Merzifon yönüne giden Hamit K.'nın kullandığı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B.'nin kullandığı traktörle tünel içinde çarpışmıştı.

Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden durumu ağır olan Duran B., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.