Tünelde dans edip araçları durduran kadın gözaltında

İzmir'de Konak Tüneli'nde yürüyüp dans ederek hareket halindeki araçları durduran Alara K. isimli kadın gözaltına alındı.

Tünelde dans edip araçları durduran kadın gözaltında

'in Konak ilçesinde dün bir kadının tünelde dans ederek hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. (27) olduğunu belirledi.

Tünelde dans edip araçları durduran kadın gözaltında - 1 Alara K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, Alara K.'nin "Hayasızca hareket" ve "Yağma" suçlarından poliste kaydının da bulunduğu öğrenildi.

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