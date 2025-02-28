Tünelde dans edip araçları durduran kadın gözaltında

İzmir'in Konak ilçesinde dün bir kadının tünelde dans ederek hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. (27) olduğunu belirledi.

