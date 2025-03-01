Tünelde dans sonrası gözaltı: Alara K. için karar verildi

İzmir ’deki bir kadın akan trafiği durdurup, dans edip video çektirdi. O video sonrası gözaltına alınan kadın, mahkemeye çıkarıldı. Olay, Konak Tüneli’nde yaşandı.

KONAK TÜNELİ'NDE DANS EDİP VİDEO ÇEKTİRDİ

İzmir’deki Konak Tüneli’nde önceki gün bir kadının dans edip, hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

ALARA K. GÖZALTINA ALINDI



Görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alara K.’nin hayasızca hareket ve yağma suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.