Tünelde feci son: Uğurcan öldü, arkadaşı ağır yaralı

İstanbul'da tünelde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, 13 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tünel içerisinde seyir halinde olan Uğurcan Öndek (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Öndek ve arkasındaki yolcu Furkan Yuraş yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Uğurcan Öndek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Furkan Yuraş'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.