Tünelde feci son: Uğurcan öldü, arkadaşı ağır yaralı
Beyoğlu'ndaki Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Uğurcan Öndek yaşamını yitirdi, arkasındaki yolcu Furkan Yuraş ağır yaralandı.
İstanbul'da tünelde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, 13 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre tünel içerisinde seyir halinde olan Uğurcan Öndek (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Öndek ve arkasındaki yolcu Furkan Yuraş yola savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Uğurcan Öndek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Furkan Yuraş'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelin bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Uğurcan Öndek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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