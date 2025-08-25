Tünelde feci son: Jandarmadan kaçarken can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu ekipleri, Kocaeli İzmit kesimindeki Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli içinde bir kişinin yaya olarak ilerlediğini fark etti.

Görevliler, güvenlik amacıyla durdurup araca almak istedikleri yayanın kaçması üzerine durumu otoyol jandarma ekiplerine bildirdi.



Jandarma ekiplerinden de kaçan kişiye, tünel girişinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Muhammet Ç. idaresindeki otomobil çarptı.



Araç daha sonra bariyere çarparak durabildi.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.



Sürücü ile otomobilde bulunan Oğuzhan K. da kazada yaralandı.