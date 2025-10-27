Tünelde kaza: Kamyonet ve traktör çarpıştı
Samsun'un Havza ilçesinde tünel içinde kamyonet ile traktörün çarpıştı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.
Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde, Merzifon yönüne giden Hamit K.'nın (65) kullandığı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B.'nin (67) kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada, traktör ve römorku tünel içinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücüler yaralandı. Traktör içinde sıkışan sürücü Duran B, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Duran B. ve Hamit K., sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Duran B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle tünelin Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.
