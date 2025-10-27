Tünelde kaza: Kamyonet ve traktör çarpıştı

Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde, Merzifon yönüne giden Hamit K.'nın (65) kullandığı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B.'nin (67) kullandığı traktörle çarpıştı.



Kazada, traktör ve römorku tünel içinde devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI



Kazada sürücüler yaralandı. Traktör içinde sıkışan sürücü Duran B, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Duran B. ve Hamit K., sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan Duran B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza nedeniyle tünelin Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.