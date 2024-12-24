Tünelde korku dolu anlar: Motokurye otomobilin altında sıkışıp kaldı

EKİPLER SEVK EDİLDİ



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kuryeyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan S.A. isimli kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.