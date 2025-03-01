Tünelde korkutan TIR yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi ilçe girişindeki Kıyıcık Tüneli'nde plakası öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu Giorgi D'nin kullandığı TIR, seyir halindeyken alev aldı.



Yangını fark ederek TIR'ı durduran sürücü, araçtan uzaklaştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tekstil ürünleri yüklü TIR'ı kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENDİLER



Duman dolayısıyla, yanan TIR'ın sürücüsünün yanı sıra tüneldeki üç TIR'da bulunan yabancı uyruklu 4 kişi daha dumandan etkilendi.



Bu kişiler, olay yerindeki müdahalenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yangın dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan tünel, TIR'ın çekilmesi ve temizlik çalışması sonrasında ulaşıma açıldı.