Tünelde motosiklet kazası. 1 ölü, 2 yaralı
07.06.2026 04:06
DHA
Artvin'de, karayolu tünelinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Artvin Borçka-Murgul karayolundaki tünelde sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, 26 yaşındaki Asım Özdemir idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi motosiklet sürücüsü Özdemir'in öldüğünü belirledi.
Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.