Tünelde motosiklet kazası: 2 ölü

Giresun'da bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tünelde motosiklet kazası: 2 ölü

'un Şebinkarahisar ilçesinde Eğribel Tüneli'nde Dereli yönüne giden Erdem Çatal (40) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan yolcu Gökhan Tiryaki (34) ise kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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