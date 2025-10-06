Tünelde kanlı infaz: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre Erbakan Bulvarı'nda seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kimliği belirlenemeyen şahıs bulvar üzerindeki tünelde aracı durdurdu ve ardından B.K. ve B.Y'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, B.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı B.Y. ise hastaneye kaldırıldı.