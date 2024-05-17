Tünelde zincirleme kaza: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta Nuri Pakdil Tüneli'nde 3 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Tünelde zincirleme kaza: Yaralılar var

-Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde, A.S. idaresindeki otomobil, H.D. yönetimindeki otomobil ve A.H.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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