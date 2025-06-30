Tüp bayisinde patlama: Ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kütahya'da, tüp satışı yapılan iş yerindeki patlamada yaralanan 8 kişiden biri daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 2'ye yükseldi.
Kütahya'da tüp bayisinde 25 Haziran'da meydana gelen patlamada can kaybı artıyor.
Fuatpaşa mahallesindeki patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 45 yaşındaki Saadettin Yenilmez kurtarılamadı.
Yenilmez'in ağabeyi Abdullah Yenilmez'in (51) tedavisi ise Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
Tüp bayisindeki patlama sonrası yangın çıkmıştı. Olayda iş yeri sahibi Saadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah Yenilmez ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan Sarıer, 27 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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