Tüp bebek iğnesi temininde sıkıntı

Haber: Öykü Tüccar

Tüp bebek tedavisinde kullanılan yumurta çatlatma iğnelerinin tedariğinde sıkıntı mı yaşanıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, ilacın temininde firma kaynaklı bir sorun yaşandığını açıkladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Serdar Koçak, "O kadar büyük sıkışıklık ki geçtiğimiz hafta 10-12 kişiden telefon aldım. İlaç var mı diye insanlar büyük panikle ilaç arıyorlar. Ben kendi eczanemde hastalarım olmasına rağmen ayda 1-2 iğneye zorlukla ulaşabiliyorum. Öğrendiğimiz ilacın tedariğinde dünya çapında üretimde bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar." dedi.

İlacın eczanelere sınırlı sayıda geldiğini belirten Koçak, çok sayıda hastanın mağdur olduğunu ise şu sözlerle anlattı:

"Bu ilaç tüp bebek tedavisi son aşaması yani yumurta çatlamada lazım olduğu için hasta belki 1 ay boyunca bütün ilaçları uyguluyor diyeti yapıyor en son aşamada bu ilacı ararken bulamıyor ve geçmişteki tedavinin sıkıntıların boşa gittiğini düşünüyor ve çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bunlar olmadan tedavinin başarıya ulaşma ihtimali çok düşük maalesef."

"DOKTORLARI İLE GÖRÜŞÜP, ERKENDEN TEDBİRLERİNİ ALSINLAR"

Tüp bebek tedavisine başlayacak veya tedavisi sürenleri sıkıntı giderilene kadar gerekli önlemleri almaları için de uyan Serdar Koçak, "Doktorlarıyla bu durumu görüşüp duyum aldık nasıl ilerleyebiliriz, alternatifi var mı diye görüş alıp eğer o ilacı kullanacaklarsa bir ay önceden ilacı alıp evlerinde bulundurmaları onlar için daha iyi olacaktır." diye konuştu.