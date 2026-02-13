Tüp bebek tedavisinde şartlar değişiyor. Devlet desteği artacak, yaş sınırı değişecek

Tüp bebek tedavisinde devlet desteğinin kapsamı genişletilebilir.

Faydalanma yaşının artırılması gündemde.

Düzenleme hayata geçerse genetik rahatsızlığın tespiti halinde de faydalanma yaşını beklemeye gerek olmayacak.

Nüfusun yaşlanmasına karşı yeni tedbirler masada. Bu kapsamda Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündem tüp bebek tedavisiydi.

Konuyla ilgili bir sunum yapıldı. Tedavinin daha etkin kullanılması ve olumlu sonuç alınması için faydalanma yaşının arttırılmasına yönelik öneriler masaya geldi. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

YAŞ SINIRI YÜKSELİYOR

Mevcut durumda, 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük ve çocuk sahibi olmayan kadınlar için tüp bebek tedavisinde devlet desteği sağlanıyor.

Yeni öneriyle yaş sınırının 42'ye çıkarılması gündemde.

Bir çocuğu olan çiftlerin de destekten faydalanması öngörülüyor.

Kalıtsal hastalığı olan kadınlarda ise 20 yaşından büyük 42 yaşından küçük olanların destekten faydalanması öngürülüyor.

ŞARTLAR KOLAYLAŞACAK

900 gün prim sayısına ulaşamadığı için beklemek zorunda olan çiftlerin devlet desteğinden daha erken yararlanabilmesine de olanak tanınacak.

Sigortalılık yıl şartının 5'ten 2 yıla, prim gün sayısının ise 900'den 450'ye düşürülmesi üzerinde duruluyor.

KALITSAL HASTALIKTA 30 GÜN SAYISI

Öneriye göre, çiftlerden birinin kalıtsal hastalığı varsa 900 gün yerine 30 günlük prim gün sayısını doldurması devlet desteği için yetecek.