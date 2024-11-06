TÜPRAŞ'taki patlamada yaralananlar taburcu edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dün öğle saatlerinde TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nin PLT-33 kısmında yapılan kompresör bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Patlama ve sonrasında çıkan yangında F.G., K.M., H.S., A.Ç., A.P., K.G., D.A., M.A., V.A., M.A., K.B. ve T.Ş. isimli çalışanlar yaralandı.