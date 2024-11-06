TÜPRAŞ'taki patlamada yaralananlar taburcu edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde dün meydana gelen patlamada yaralanan 12 çalışan taburcu edildi.

TÜPRAŞ'taki patlamada yaralananlar taburcu edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dün öğle saatlerinde TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nin PLT-33 kısmında yapılan kompresör bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Patlama ve sonrasında çıkan yangında F.G., K.M., H.S., A.Ç., A.P., K.G., D.A., M.A., V.A., M.A., K.B. ve T.Ş. isimli çalışanlar yaralandı.

TÜPRAŞ'taki patlamada yaralananlar taburcu edildi - 1

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaralı, bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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