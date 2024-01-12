Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı

Olay, Erenler Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, tek başına yaşayan Şuayip Vural’a (63) ait evde bilinmeyen bir sebeple tüpten sızan gaz önce mutfağın, ardından da tüm evin içine doldu.

Çay demlemek için ocağın başına geçen Vural, çakmağı çaktığında patlama oldu. İçeride biriken gazın basıncın etkisiyle bomba gibi patladığı evde hasar oluştu. Evin pencere çerçevesi patlamanın etkisiyle yerinden söküldü.