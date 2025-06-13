Tur aracı, ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: Altı yaralı var
Antalya'da tur aracı ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada altı kişi yaralandı.
Antalya'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada altı kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya yönüne seyreden Kemal G.'nin kullandığı 80 AFY 990 plakalı tur aracı, yan yola giriş yaptığı sırada seyir halindeki Kamuran U.'nun kullandığı 07 BZF 403 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tur aracında bulunan ve Kızılağaç'taki otelden Antalya Havalimanı'na gitmekte olan Güllü N.O. (10), Serap O., Şerife S., Buket S., Gökçe S. (15) ile hafif araç sürücüsü Kamuran U. yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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