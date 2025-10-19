Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.