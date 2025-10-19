Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

Denizli'de tura katılanları taşıyan midibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

'nin Buldan ilçesinde günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...