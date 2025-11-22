Tur otobüsü ile çarpışan otomobilde 2 kişi öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Hasan K. idaresindeki Latin Amerikalı turistleri taşıyan tur otobüsü, Mehmet Eren D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Otomobildekilerden 4'ü ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hakan Çeklicek ile üniversite öğrencisi Ezgi Karael kurtarılamadı, 3 öğrencinin tedavileri sürüyor.