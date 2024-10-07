Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

E-5 Karayolu Avcılar istikametinde bir tur servisi ile motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Turan Can Tutaş, hayatını kaybetti.

Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Şükrübey mevki İstanbul istikametinde yaşandı. Olayda 22 AOM 409 plakalı tur otobüsü ile Turan Can Tutaş kontrolündeki 34 HZA 212 plakalı kaza yaptı.

Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - 1

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kağıthane'de maganda dehşeti: Demir sopa ve çekiçlerle araca saldırdılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...