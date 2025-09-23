Tur otobüsüyle yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Alanya- Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen tur midibüsü, aynı yönde ilerleyen şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı.

15 YARALI

Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada ikisi ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışması sonrası yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.