Tur şirketlerinden ucuz tatil ilanı uyarısı

Tur şirketi işletmecisi Özkan Akgül talebin oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların bilmedikleri bir tur şirketinden rezervasyon yapmadan önce Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin internet sitesine girip, o şirketin tur şirketi olup olmadığı ve kaydının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.



ÖZENDİRİCİ REKLAMLARA DİKKAT ÇEKTİ



Özendirici reklamlara aldanmamak gerektiğine değinen Akgül, yetkili acentelerden tatil satın alınması, araştırma yapılması ve ona göre hareket edilmesinde fayda olduğunun altını çizdi.



28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.