Tur şirketlerinden ucuz tatil ilanı uyarısı

Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bayramın yaz sezonuna denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planı yaparken, yoğunluk yaşayan tur şirketleri ise ucuz tatil ilanlarına karşı dikkatli olunması ve araştırma yapmadan rezervasyon yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Tur şirketlerinden ucuz tatil ilanı uyarısı

tatili için geri sayım başladı.

Yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması vatandaşların tatil bölgelerine olan ilgisini artırdı. Bu ilgi turizm şirketlerinin de yüzünü güldürdü.

bölgelerine ilginin yoğun olması dolandırıcıları da harekete geçirirken, turizm sektörü temsilcileri vatandaşları ucuz tatil ilanlarına karşı uyarıyor.

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Tur şirketi işletmecisi Özkan Akgül talebin oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların bilmedikleri bir tur şirketinden rezervasyon yapmadan önce Seyahat Acenteleri Birliği'nin internet sitesine girip, o şirketin tur şirketi olup olmadığı ve kaydının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

ÖZENDİRİCİ REKLAMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Özendirici reklamlara aldanmamak gerektiğine değinen Akgül, yetkili acentelerden tatil satın alınması, araştırma yapılması ve ona göre hareket edilmesinde fayda olduğunun altını çizdi.

28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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