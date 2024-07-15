Tur teknesindeki yangının çıkış nedeni belli oldu

Marmaris'te dün akşam saarlerinde bir tur teknesinde yangın çıktı. Yangında 110 kişi tahliye edilirken 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında yangının makine dairesinden çıktığı tespit edildi. Tekne sahibi ile kaptan gözaltına alındı.

Tur teknesindeki yangının çıkış nedeni belli oldu
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Marmaris'te Keçi Adası'nda demirli "Eagles" isimli 20 metre uzunluğundaki tur teknesinde, dün saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı yardıma gelen çevredeki botlar, tur tekneleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


110 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanan tekneden ve denizden 110 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 3'ü ağır olmak 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Tur teknesindeki yangının çıkış nedeni belli oldu - 1

Yanan tekneye başta Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale ederken 3 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan incelemede yangının makine dairesindeki yardımcı bir makineden çıktığı tespit edildi. İnceleme sonrası tekne sahibi Soner D. ile tekne kaptanı Emre K. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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