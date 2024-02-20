Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındığını duyurdu

Survivor All Star'a sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalan Turabi Çamkıran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yoğun bakıma alındığını duyurdu

Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındığını duyurdu

Yaşadığı sakatlık ardından Survivor adasına veda eden Çamkıran, son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkuttu.

Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındığını duyurdu - 1

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, ‘’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık. Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş.’’ ifadelerini kullandı.

Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındığını duyurdu - 2

İkinci bir paylaşımda yapan Çamkıran; "Ölmez sağ kalırsam kesinlikle dönem işlerinde olmalıyım. Şöyle kılıçlı, kalkanlı bir rol olsa iyi olmaz mıydı?" cümlelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...