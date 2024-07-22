Türasaş 188 daimi işçi alımı yapacak  (Türasaş başvuru şartları ve tarihleri)

TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii) sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya, Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlüklerimizde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacaktır." denildi.

TÜRASAŞ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22/07/2024- 26/07/2024 tarihleri arasında yapacak.



Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.