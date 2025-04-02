TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak (TÜRASAŞ işçi alımı başvuru şartları)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), Eskişehir, Sakarya ve Sivas’taki bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 776 daimi işçi alacağını duyurdu.
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), tarafından gelen açıklamalara göre 776 işçi alımı yapılacak. Adaylar yalnızca bir işyeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İlana başvurular 2-7 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. İlan başvurusu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvurular, 14 Nisan 2025 - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine diploma, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikamet ve askerlik durum belgesi ile adli sicil kaydını teslim etmeniz gerekecek.
TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Adayların noter huzurunda yapılacak kura çekimi 12 Mayıs 2025 günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
Kesin sonuçlar ise 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
Başvurular, TÜRASAŞ’ın resmi web sitesinde yer alan duyurularda ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Sonuçlara itirazlar, 28-29 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
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