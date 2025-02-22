Turbo motorlu yeni Bayraktar gökyüzünde! TB2T-AI SİHA test uçuşlarına başladı

Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uçuş testleri Edirne'nin Keşan ilçesinde devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.



Turbo motora sahip SİHA, 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Bayraktar TB2T-AI SİHA, devam eden uçuş testlerinde 30 bin 318 feet irtifaya çıkarak kendi rekorunu da kırdı.



Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak düzeyde büyük bir güç kazandı.



Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor.

