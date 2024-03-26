Turgut Altınok: 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim

''ZERRE ŞEREFİ, ONURU VARSA O İSTİFA EDER''



Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder. Yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi dava açacağız. Mal varlığı azalan bir belediye başkanı var. Yavaş, Belediye Başkanı olduktan sonra Londra'da ev almış. Oturduğu ev 25 milyon lira. Hangi parayla aldı, kendisi onu açıklasın.''



Ankara'nın kaybedecek 5 yılı daha kalmadığını ifade eden Altınok, "Ankara'nın Yavaş'la yok olan, kaybolan bir 5 yılı var. Ankara Altınok'la kazanacak ya da bir 5 yıl daha 'Ne yaptım, keşke elim kırılsaydı.' diyecek. Ankara bir 5 yıl daha böyle idare edemez. Ankara'ya eseri ve hizmeti yok. Sonra Ankara'ya diyor ki, 'Benden bir şey bekleme.' Bu başkent, Sayın Yavaş'a 10 gömlek fazla geldi." ifadelerini kullandı.

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