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Turgut Altınok: 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Altınok, "Mansur Yavaş, 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı.' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim.'' dedi.

Turgut Altınok: 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim
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Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına Yenimahalle ilçesinde devam etti.

"600 EVİM OLDUĞUNU SÖYLEYEN YALANCIDIR''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanlayarak şöyle konuştu:

"600 evim olduğunu söyleyen yalancıdır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızdır. , 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı.' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim.

Mansur Yavaş'tan kızının Londra'daki dairesiyle ilgili açıklama

Mansur Yavaş'tan kızının Londra'daki dairesiyle ilgili açıklama

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''ZERRE ŞEREFİ, ONURU VARSA O İSTİFA EDER''

Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder. Yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi dava açacağız. Mal varlığı azalan bir belediye başkanı var. Yavaş, Belediye Başkanı olduktan sonra Londra'da ev almış. Oturduğu ev 25 milyon lira. Hangi parayla aldı, kendisi onu açıklasın.''

Ankara'nın kaybedecek 5 yılı daha kalmadığını ifade eden Altınok, "Ankara'nın Yavaş'la yok olan, kaybolan bir 5 yılı var. Ankara Altınok'la kazanacak ya da bir 5 yıl daha 'Ne yaptım, keşke elim kırılsaydı.' diyecek. Ankara bir 5 yıl daha böyle idare edemez. Ankara'ya eseri ve hizmeti yok. Sonra Ankara'ya diyor ki, 'Benden bir şey bekleme.' Bu başkent, Sayın Yavaş'a 10 gömlek fazla geldi." ifadelerini kullandı.

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