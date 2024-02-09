Turgut Altınok: Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak

31 Mart'taki yerel seçime az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi’nde ''2'nci Kitap Günleri''nin açılışına katıldı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada gençleri çokça kitap okumaya davet ederek, ''Her yeri gezemeyebilirsiniz ama her yeri okuyabilirsiniz. Kitap okumak sizlere çok şey kazandıracak, size yol ve rehber olacak." dedi.

''ANKARA, 5 YILDIR SESSİZLİĞE GÖMÜLMÜŞ ISSIZ BİR ŞEHİR''



Ankara'nın daha önce sanatın ve kültürün başkenti olduğunu ifade eden Turgut Altınok, şöyle konuştu:

"Sanat ve kültürün soldurulmaya çalışıldığı dönemde 2'nci Kitap Günleri'nin açılışını yapıyoruz. Bir dönem Ankara, sanat ve kültürün başkentiydi. Ankara, yazarlar, şairler yetiştirmiş bir üretim merkeziydi. Bugün İstanbul'daki birçok sanatçıya bakın, yetiştikleri yer Ankara'dır. Ankara, 5 yıldır sessizliğe gömülmüş bir şehir, ıssız bir şehir. Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak. Pursaklar Belediyesi az imkanlarla kültür merkezi, tiyatro salonu, spor tesisi gibi birçok sanat ve kültürel anlamda eserler kattı. Ankara'da bir tane eser yok."

ALTINOK'TAN RAKİBİ MANSUR YAVAŞ'A ELEŞTİRİ

Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözü hatırlatan Altınok, "Ankara'nın milyonlarca yerli ve yabancı turistin geleceği fuar merkezi hala bitmemiş. 5 yılda açacağının sözünü vermişti. Açtı mı? Açamadı. 2024'te fuar merkezini açacağım.'' diye konuştu.

''HAVALİMANI METROSU YAPACAĞIZ''

Turgut Altınok, Pursaklar'a bir sözü olduğunu hatırlatarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüğünü söyledi.

''Havalimanı yolu metromuzun projesi hazır. 31 Mart'ta sönen Ankara'nın ışıklarını yakacağız.'' diyen Altınok, ''Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi, 24 saat çalışacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız işleri gelip, anlatacağız. 31 Mart'tan sonra Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık’a kadar uzanan havalimanı metrosunu yapacağız.'' ifadelerini kullandı.