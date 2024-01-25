Turgut Altınok: Ankara’da bir devrim yapacağız

“BİZ YÜZDE 70’İ YETERLİ BULMUYORUZ”



Turgut Altınok, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir soruyu yanıtlarken Yavaş’ın Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaşını düşürdüğünü söyleyen Altınok, “İki yıldır zam yapmadı. Şu an yaptığı zam 5 yıl önce aldıkları maaşa denk geldi. Biz yüzde 70'i yeterli bulmuyoruz. Zamanı gelince açıklayacağım, büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerimize hak ettiği zammı vereceğiz.” dedi.



Altınok, EYT ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden emekli olan işçilerin 6 ay emekli ikramiyelerini alamadığını anlatarak, “Bir ömür vermiş, emekli olmuş. Emekli ikramiyesiyle bir şey alacak, çocuğunu evlendirecek veya bir ev ya da araba alacak. 6 ayda ikramiyelerini alamadılar Büyükşehir'den. Birçoğu da mahkemeye verdi Büyükşehir'i ama biz EYT’den emekli olan bütün kadrolu işçilerimizin, şirket işçilerimizin emekli ikramiyesini hemen ödedik.” ifadelerini kullandı.



Başıboş köpek sorunuyla ilgili soruya ise Altınok, “5 yıldır barınak yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Biz Keçiören’de doğal yaşam parkı yaptık. Rehabilitasyon merkezimiz var. Kısırlaştırmalarını yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz, hayvanseverlere destek veriyoruz ve mamalarını veriyoruz. Yolda, sokakta hayvana araba çarptıysa Keçiören'de ücretsiz ameliyatlarını yapıyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz var, bunları açıklayacağız.” cevabını verdi.



Altınok, daha sonra MHP Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir süre sohbet etti.



Turgut Altınok, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.