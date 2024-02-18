Turgut Altınok: Ankara'yı ticaretin başkenti yapacağız

Erzincan Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen Altınok, burada yaptığı konuşmasında İstanbul'daki olası deprem tehlikesi nedeniyle birçok şirketin fabrikasını Ankara'ya taşıma kararı aldığını belirtti.

"ANKARA'YI TİCARETİN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

Ankara'daki trafik sorununa da değinen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Havaalanı var, demir yolu var, kara yollarının merkezi Ankara; Ankara'da işsizlik diye bir problem kalmaz. Ankara'daki trafik sorununu kim çözecek? 'Yol yapmadım, yardım yaptım' deyip yolları kim yapacak? 2023 yılında Ankara'da yeni trafiğe çıkan araç sayısı 100 bin, 2024'te 125 bin 2-3 sene sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir çile haline gelir. Ne yapmak lazım; metro yapmak lazım. Bu 5 yılda Ankara'da metro yapıldıysa söyleyin. Sanat kültür Ankara'da öldü; söndü. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğine dair yapılan bir şey yok. Gençlerimiz, çocuklarımız yarınlara ümitle bakmalı. Üniversiteyi bitirdim iş bulabilir miyim, derdi olmamalı. Ama biz ne yapıyoruz; 'yol yapmadım, yardım yaptım'. Ankara'ya yapılan yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Kira fiyatları arttı ama büyükşehir belediyelerinin biliyorsunuz şirketleri var. Bunlar ne yapar, ev yapar; ama kooperatif ama kentsel dönüşüm. Dolayısıyla ne yapacağız; kira öder gibi binlerce ev sahibi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Ankara'da organize sanayi bölgelerinin sayısını artıracağız. Ankara'yı ticaretin başkenti yapacağız.

'BU 5 YILIMIZI HEBA ETMEYELİM'



Ankara'nın bir orman şehri olabileceğini söyleyen Altınok, "Yeşil alanlarımız kurudu, kuru peyzaj diye bir şey çıktı. Yani taşlaşan bir alan oldu Ankara. Giderken görüyorsunuz 20 tane kreş yaptık. Sen 500 tane kreş sözü veriyorsun 5 yılda 20 tane kreş yapıyorsun. Bir deprem yaşadı Erzincan. Rahmetli Başbuğ'la beraber depremin ikinci günü Erzincan'daydık. 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık; ne yapmamız lazım bundan bir ders almamız lazım. Ankara'da yapılan bir tane kentsel dönüşüm projesi yok. Bunları kim yapacak? Türkiye'nin en büyük şelalesi nerede Keçiören'de. Çöplükler gül bahçesi oldu. Tarihimiz, sanatımız, kültürümüz, teleferiğimiz. Ankara bir gecekondu şehriydi. Bu beş yılımızı heba etmeyelim. Ankara'nın 5 yılı heba olmuş bir yıldır. 5 yılda büyükşehir belediyesinin harcadığı bütçe 300 milyardır. Şu an 20 milyar borcu var. Yazmış oraya; 17 alt geçit, üst geçit. Bunların tamamı 1 milyardır, hadi 2 milyar olsun dahası olamaz. Böyle bir şey yok. Altınok hizmetkardır onu söyleyeyim. Gece demeden gündüz demeden. Sosyal medya başkanı da değilim, iftira atan bir başkan adayı da değilim. Çamur siyaseti asla yoktur" dedi