Turgut Altınok: Başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve derneklerince Mamak'ta düzenlenen buluşmaya katıldı.



1994 yılında Keçiören'de belediye başkanı olarak göreve seçildikten sonra 15 yıl boyunca Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli programları yaptığını hatırlatan Altınok, Kerbela olayının yüreklerinde hala yanan bir ateş olduğunu söyleyerek, kardeşlik ve sevgi tohumlarını hep birlikte yeşertmeleri gerektiğini kaydetti.



Altınok, büyükşehir belediye başkanı olması durumunda cemevlerine her türlü desteği vereceklerini, Hüseyin Gazi Cemevi'ne otobüs ringi yapacaklarını, Cemevi-Alevi irtibat bürosu kuracaklarını bildirdi.



"HER ALANDA HEYECANIMIZ VE PROJELERİMİZ VAR"



Ankara için hayalleri ve sevdaları olduğunu dile getiren Altınok, "Toplumun her kesimine, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, her alanda heyecanımız ve projelerimiz var. Eserlerle bu şehri, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim başkenti hep beraber hak ettiği yere taşımaya Altınok yola çıktı, gerisi sizin desteklerinizle." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA BAŞKENTLERİ ARASINDA ESAMESİ OLMAYAN BAŞKENTİMİZİ BİR DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIZ''

Altınok, Ankara'nın Cumhuriyet tarihinde aldığı hizmetlerden daha fazlasını önümüzdeki 5 yılda alacağını vadederek, "Ankara'da yapılanları bilen bir Ankara çocuğu olarak söylüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başkentimizi hak ettiği yarınlara hep beraber taşıyacağız. Dünya başkentleri arasında ismi, esamesi olmayan başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız." dedi.



Konuşmasının ardından Alevi derneklerince Turgut Altınok için hazırlanan beste seslendirildi.



Altınok'a, AK Parti Ankara Milletvekilleri Leyla Şahin Usta ve Murat Alparslan, AK Parti Mamak Belediye başkanı adayı Asım Balcı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve partililer eşlik etti.

Turgut Altınok, Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulundu.