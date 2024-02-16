Turgut Altınok: Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Siteler'deki bir restoranda esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, görevlerinin esnafın yolunu açmak, Ankara'daki ticareti hareketlendirmek olduğunu ifade eden Altınok, Siteler'de insanların keyifle geleceği bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

ALTINOK'TAN RAKİBİ MANSUR YAVAŞ'A ELEŞTİRİ

Son beş yılın Ankara için "boş yıl" olduğu değerlendirmesini yapan Altınok, Ankaralıya verilen sözlerin tutulmadığı, çok düşük maliyetli işlerin söz verildiği halde yapılmadığı eleştirilerinde bulundu.



Beş yıl önce söz verilen fuar alanının da yapılmadığını söyleyen Altınok, fuar alanlarının şehir ekonomilerine ciddi katkı sağladığını belirterek, bir yıl içinde fuar alanını hizmete açacakları sözünü verdi.



Altınok, geçen yıl 100 bin aracın trafiğe çıktığı Ankara'da son beş yılda yeni yol yapılmadığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 58 kilometrelik metro hattı sözünü tutmadığını söyledi.



Dünyadaki gelişmelerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarla yatırım çekmenin önemini vurgulayan Altınok, "Beş yılda bir tane organize sanayi bölgesi yapılmaz mı? Eğer şu an Ankara'da 10 tane organize sanayi bölgesi olsa yatırımcı hazır. Toplam 13 organize sanayi bölgemiz var, irili ufaklı. Ama bu 10 organize sanayi bölgesi, dolu dolu bir organize sanayi bölgesi, binlerce insanımıza istihdam sağlar. İşsizlik diye bir problem kalmaz." diye konuştu.



''MAAŞLARIMIZI GÜNÜ GÜNÜNE ÖDÜYORUZ''

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, "Keçiören Belediyesi'nde çalışan işçilere maaşlarının verilmemesi ve bunun yanında da zamların yapılmamasına yönelik basında bazı iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Maalesef Deniz Zeyrek gibi tecrübeli bir gazeteci, İlker Karagöz ile beraber bir haber yaptılar. Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. Keşke beni arayıp bir sorup ondan sonra bu değerlendirmeleri yapsalardı. 20 yıl Keçiören belediye başkanlığı görevinde bulundum. 20 yıllık görev süremde ne işçinin ne de memurun maaşları bir gün aksamamıştır. Maaşları biz bir gün önce yatırırız. Şu an bizde çalışan işçilerimiz mesaileriyle beraber Büyükşehir'den daha fazla maaş alıyorlar. Maaşlarımızı günü gününe ödüyoruz."



Altınok, Keçiören Belediyesi olarak "EYT'den emekli olan işçilerin" ikramiyelerini anında ödediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"100 milyon lira civarında, kredi kullanmadan işçilerimizin yıllardır alın teri olan emekli ikramiyelerini ödedik. Deniz Zeyrek keşke şunu sorsaydı, Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan EYT'lilerden hala emekli ikramiyesini alamayanlar, dava açmak zorunda kalanlar var. Yıllardır çalışmış, alın teri olan emekli ikramiyesini alamayan, sokakta da bana bunu söyleyen büyükşehirden emekli birçok işçimiz var. Ama biz işçinin alın teri kurumadan hakkını verenlerdeniz. Kendisine bir telefon gelseydi, 'Büyükşehir belediyesinde çalışanlar maaşlarını alamıyor' diye, bunu haber yapar mıydı? Yani bu tarafsız gazeteciliğe, bir basın mensubuna yakışmamıştır."

