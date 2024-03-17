Turgut Altınok: Mansur Yavaş, Ankara'nın ışıklarını söndürdü

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde partisinin ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

''AYIRMADAN, KAYIRMADAN HİZMET EDECEĞİZ''



Burada konuşan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu takdirde yapacakları ilk işin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Sayın Yavaş, kentsel dönüşüm planlarımızı engelledi, yaptırmadı. Keçiören ne yapacak? Altınok'a 31 Mart'ta sahip çıkacak. Hızlı şekilde kentsel dönüşüm planlarımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partili Keçiören Belediye başkan adayı, ithal bir adaydır. Keçiören'i ne bilir ne tanır. Bizler ayırmadık, kayırmadık. Yine ayırmadan, kayırmadan hizmet edeceğiz." dedi.



''İRADENİZİ YOK SAYANLARI SİZ DE YOK SAYIN''



Altınok, "İradenizi yok sayanları siz de yok sayın. Zaten Keçiören'de adaletle, ayrım yapmadan herkesi kucaklayan bir anlayışla eserler, hizmetler yapılacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'ya ara sıra uğruyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı geliyor. Ankara'nın sokaklarında gören var mı? Londra'nın sokaklarında gören çok. Yapılan anketler şunu söylüyor. Trafik sorununu kim çözer? Altınok çözer." diye konuştu.



''YAVAŞ, ANKARA'NIN IŞIKLARINI SÖNDÜRDÜ''



Ayrıca yarın Keçiören'de inşaatı tamamlanan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ni açacaklarını hatırlatan Altınok, açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirterek, "Oyumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla. Sokakta, 'CHP'liyim ama oyum size' diyen vatandaş çok fazla. Durmak yok, yola koşa koşa devam. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Keçiören'de. Yarın, Atatürk Cumhuriyet Kulemizin açılışı var. Muhteşem eseri görüyor musunuz? Karanlık Ankara'yı aydınlatmaya başladık mı? Yavaş, Ankara'nın ışıklarını söndürdü. Sönen bu ışıkları, 31 Mart'ta yakacak mıyız?" ifadelerini kullandı.