Turgut Altınok, Mansur Yavaş’ı eleştirdi: “Ankara’ya yazık edersiniz”

Yerel seçim yaklaşırken, adayların çalışmaları sürüyor. AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, bugün Gölbaşı ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Altınok, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Altınok, “Ankara'yı yönetip, tekrar talip olan ve projesi, vizyonu olmayan adama oy verirseniz Ankara'ya yazık edersiniz.” diye konuştu.

Turgut Altınok, Mansur Yavaş’ı eleştirdi: “Ankara’ya yazık edersiniz”

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AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını Gölbaşı ilçesinde sürdürdü. Altınok, burada AK Parti ve MHP başkanlıklarını ziyaret etti.

“Gölbaşı Belediye başkanımız güzel bir tarih ve kültür çevre düzenlemesi yaptı. Büyükşehir belediye başkanının 5 yılda yapamadığı travmayı da yaptı.” diyen Altınok, CHP’nin adayı ’a yüklendi.

Altınok, “Şimdi bu güzel hizmetleri hep beraber devam ettireceğiz. Bu birlik ve beraberliğimize hem Gölbaşı’nda hem büyükşehirde halel getirmemeliyiz.” diye konuştu.

Turgut Altınok, Mansur Yavaş’ı eleştirdi: “Ankara’ya yazık edersiniz” - 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mansur Yavaş’ın başkanlığından önce 3,5 milyar lira borcu olduğunu söyleyen Altınok, bu rakamın şu an 20 milyar lira olduğunu söyledi.

Altınok şöyle devam etti:

“Sattığı 3 milyar liralık gayrimenkul var. Ankara’ya kazandırdığı bir tane katma değer katacak hizmeti yok. Projesi de yok. Olanları ise çürüttü. Şu anda Ankara'da kaldırımların bakımı yapılamıyor. Kızılay’da vatandaşlar, ‘Yağmur yağdığı zaman attığımız her adımda ıslanıyoruz’ diyor. Maalesef kırılan mermerin, taşın, tamirini yapamayan bir büyükşehir belediye yönetimi var. ‘Benim büyük projem yok’ diyor. Ankara’yı yönetip, tekrar talip olan ve projesi, vizyonu olmayan adama oy verirseniz Ankara’ya yazık edersiniz.”

YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VAADİ

Gölbaşı-Bala ilçeleri arasında organize sanayi bölgesi kuracaklarını da belirten Altınok, “Valimizle daha önce görüştük. Sadece bir holdingimizin kuracağı fabrikada 5 bin kişi çalışacak. Çalışacak teknik eleman, işçi bulunamayacak. Hem Bala’mızı hem Gölbaşı’mızı güçlendirecek, ekonomimize ciddi katkısı olacak.” dedi.

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