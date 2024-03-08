Turgut Altınok: PTT çalışanlarına otobüs ücretsiz olacak

Yerel seçim yaklaşırken, adayların çalışmaları da sürüyor.



AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Yenimahalle’de Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nde (PTT) çalışan kadın personele karanfil hediye etti.



Altınok, kadınların her alanda var olduğunun altını çizerek, “Var oluşumuzda, milli mücadelede yer alan şerife bacılarla, nice yiğit kadınlarımızın verdiği mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden küllerinden doğmuştur. Bütün bu kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yaralarımızı sarıp bugünlerimize gelmemizde bu yiğit Anadolu kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Milli mücadelemizi başlatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.



PTT ÇALIŞANLARI İÇİN PASO UYGULAMASI GERİ GELECEK



Daha önce PTT çalışanlarının belediye otobüslerini ücretsiz kullandığı “paso” uygulamasını da tekrar hayata geçireceklerini söyleyen Altınok, “Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara’da. 31 Mart’tan sonra PTT çalışanları pasolarına geri dönecek. PTT personelimiz eskiden olduğu gibi ücretsiz otobüs hizmetinden yararlanacak.” dedi.

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