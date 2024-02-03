Turgut Altınok: Tarımın başkenti Ankara olacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarını Çamlıdere'de sürdürdü.

Çamlıdere'deki çalışmalarına Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'nde dua ederek başlayan Turgut Altınok, daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Altınok, MHP İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Çamlıdere'nin her köyünde birçok hizmetimiz vardır. Ankara'nın birçok yerinde hizmetlerimiz vardır. CHP adayı, devasa resimlerini değil de hizmetlerini ve eserlerini koyabilseydi; Büyükşehir Belediye bütçesi bizden 45 misli fazla. Biz Büyükşehir'den daha çok iş hizmet ve eser yaptık. Biz her zaman sokaklardayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa kapısını kapatmıştır. Biz bunu yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

