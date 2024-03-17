Turgut Altınok’tan emekliler ve üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım vaadi

Ankara’nın 5 yılının boş yıl olduğunu savunan Altınok, “Trafik çoğaldı mı? Belediye başkanı ‘yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı’ diyor. Böyle aday olur mu? Bir belediye başkanı bunu söyleyebilir mi? ‘Ben yolları kapattım mı ki trafik oldu’ diyor. Adam Ankara’da değil ki. Belediye başkanı Ankara’ya ara sıra uğruyor, cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı geliyor. Ankara sokaklarında gören yok ama Londra’nın sokaklarında gören çok.” diye konuştu.



"İSTANBUL'DAN DAHA KÖTÜ OLUR"



Ulaşımda sıkıntılar yaşandığını, otobüslerin adeta balık istifine döndüğünü söyleyen Altınok, sorun çözülmezse başkentin İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir hale geleceğini ifade etti.