Turgut Altınok'tan mal varlığı açıklaması: Başkan olduktan sonra azalmıştır, yakında açıklayacağım

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'ndeki görevli doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.



Tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Altınok, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Altınok, Kurtuluş Savaşı'nda 14 Mart'ın önemli bir dönüm noktasına sahip olduğunu belirtti.



"MAL VARLIĞIMI YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIM"



Açıklamaların ardından gazetecilerin mal varlığını ne zaman açıklayacağına yönelik sorusu üzerine Altınok, şunları kaydetti:



"Ben orda ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler, yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım. Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir.



Şirketlerdeki genel müdürlerin mal varlıklarını açıklasın. Bizimki hepsi kayıtlıdır, yakında, ben istediğim zaman açıklayacağız. Öyle saklayacak bir şeyimiz yok. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başka şeyleri de açıklaması lazım. Şu anda kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Nereden bu para geldi? Bu kampanyanın maliyeti 2-2,5 milyar liradır. Öyle hesaptaki 100-120 bin lira ile dönecek bir kampanya değildir."



''ANKARA'YA TEMİZ SUYU GETİRECEĞİZ"



Bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ankara'nın suyu içilebilir ama ben de yanımda pet şişe bulunduruyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine Altınok, "Madem Ankara'nın suyu içiliyor, neden başucunda pet şişede su bulunduruyorsun?" ifadesini kullandı.



Ankara'ya su getirmek üzere Kurtboğazı Barajı'na yapılan 3 boru hattından 2'sinin üstüne milyonlarca ton hafriyat döküldüğünü, bu nedenle yeterli su gelemediğini öne süren Altınok, şöyle devam etti:



"Mecburen Kızılırmak'tan su veriliyor. Bu 2 hattan su verilebilmiş olsaydı, Kızılırmak'tan gelen suya gerek kalmazdı. Kızılırmak'ta yüksek düzeyde arsenik var ve şu anki bizim arıtmamız buna yeterli değil' Ankara'ya temiz suyu getireceğiz inşallah."



EYT'LİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması halinde çeşitli gruplara ücretsiz ulaşım vaatlerinin EYT'den emekli olanları kapsayıp kapsamadığı sorusuna Altınok, şu cevabı verdi:



"Emeklilerimiz başımızın tacı. Süre sınırı olmadan, istedikleri zaman otobüs, metro ve minibüslerden ücretsiz olarak yararlanacak. Özel halk otobüsleri ve dolmuşların ücretini belediye olarak vatandaşımızın yerine biz ödeyeceğiz. Ankara'da ulaşım 24 saat aralıksız sürecek. Emeklilerimiz de istediği zaman ulaşımdan sınırsız ve ücretsiz olarak yararlanacak."