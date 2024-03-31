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Turgut Altınok’tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, sayımı süren seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Altınok, “Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız. Hayırlı olsun.” dedi.

Turgut Altınok’tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız

yerel seçim için sandık başına gitti

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy sayım sürecini, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan takip etti.

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir süre burada görüşen Altınok, ardından AK Parti Genel Merkezi’ne gitmek üzere binadan ayrıldı.

Binadan çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Altınok, “Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun.” diye konuştu.

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