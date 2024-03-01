Turgut Altınok’tan toptancı hali ziyareti

Yerel seçime 1 ay kaldı. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, bugün toptancı halini ziyaret etti. Esnafla bir araya gelen Altınok, sorunları ve talepleri dinledi.

Turgut Altınok’tan toptancı hali ziyareti

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Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Toptancı Hali’nde seçim çalışmalarına devam etti.

Turgut Altınok, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Turgut Altınok’tan toptancı hali ziyareti - 1

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok’a, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan da eşlik etti.

Altınok ve Aydoğan daha sonra Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’nde (ASEMKOM) esnafla kahvaltı yaptı.

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