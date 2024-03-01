Turgut Altınok’tan toptancı hali ziyareti

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok’a, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan da eşlik etti.



Altınok ve Aydoğan daha sonra Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’nde (ASEMKOM) esnafla kahvaltı yaptı.